Девочке раздробило палец на эскалаторе в «Мега Дыбенко»

Ребёнок, которому в этом году исполняется два года, пострадал в торговом центре во Всеволожском районе Ленинградской области. Его руку зажал эскалатор.

Информация о случившемся поступила во всеволожскую полицию накануне около трёх часов дня, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Мать с двумя детьми спускалась на эскалаторе, когда её дочь споткнулась и упала так, что её рука попала в движущийся механизм.



На помощь ей и маме подоспели другие посетители. Руку девочки вытащили, по предварительной информации, ей раздробило палец. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.