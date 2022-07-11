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    Девочке раздробило палец на эскалаторе в «Мега Дыбенко»

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    Ребёнок, которому в этом году исполняется два года, пострадал в торговом центре во Всеволожском районе Ленинградской области. Его руку зажал эскалатор.

    Информация о случившемся поступила во всеволожскую полицию накануне около трёх часов дня, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Мать с двумя детьми спускалась на эскалаторе, когда её дочь споткнулась и упала так, что её рука попала в движущийся механизм.

    На помощь ей и маме подоспели другие посетители. Руку девочки вытащили, по предварительной информации, ей раздробило палец. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Ленинградской области.

    В июне трехлетней девочке в ТРК «Невский» эскалатор повредил руку. Врачи сделали всё возможное, но констатировали, что прежней кисть ребёнка уже не будет.

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