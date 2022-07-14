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    Беда — не беда? В Петербурге простаивает чат-бот для ловли злостных самокатчиков

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    Комтранс подвёл итоги первых двух месяцев работы телеграм-бота, который принимает жалобы на электросамокаты в Петербурге. От недовольств кикшерингом он не разрывается.

    С конца мая по 14 июля через бот «Самокаты в СПб» @Andminsamokatov_bot зафиксировал порядка 500 обращений граждан. То есть в день жалуются в среднем меньше десятка раз.

    Как уточнили «Фонтанке» в Центре управления парковками, больше всего претензий касается неправильной парковки самокатов.

    Напомним, через телеграм-бот можно сообщить, например, об опасном управлении. Для этого нужно указать адрес, примерное время нарушения и номер электросамоката.

    «В случае подтверждения проблемы за оператором сервиса аренды электросамокатов остается право оштрафовать того, кто управлял средством индивидуальной мобильности в указанный период», — объясняют в комитете. Тем, кто не пользуется телеграмом, предлагают звонить по телефону +7 (812) 240–75–85.

    Происшествий с электросамокатами меньше не становится. Накануне мобильный пешеход врезался в автобус на Вознесенском проспекте. 5 июля юный самокатчик прокатился по «зебре» и уехал в больницу. В тот же день на Броневой с самоката упал и разбился насмерть мужчина — на его пути попалась выбоина.

    В Горбольнице № 26 сообщали, что любители езды на электросамокатах поступают по скорой с того момента, как стартовал сезон кикшеринга. В этом году в среднем за неделю было от 12 до 15 пострадавших, то есть за месяц — около 60 человек.

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