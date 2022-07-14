Беда — не беда? В Петербурге простаивает чат-бот для ловли злостных самокатчиков

Комтранс подвёл итоги первых двух месяцев работы телеграм-бота, который принимает жалобы на электросамокаты в Петербурге. От недовольств кикшерингом он не разрывается.

С конца мая по 14 июля через бот «Самокаты в СПб» @Andminsamokatov_bot зафиксировал порядка 500 обращений граждан. То есть в день жалуются в среднем меньше десятка раз.

Как уточнили «Фонтанке» в Центре управления парковками, больше всего претензий касается неправильной парковки самокатов.



Напомним, через телеграм-бот можно сообщить, например, об опасном управлении. Для этого нужно указать адрес, примерное время нарушения и номер электросамоката.

«В случае подтверждения проблемы за оператором сервиса аренды электросамокатов остается право оштрафовать того, кто управлял средством индивидуальной мобильности в указанный период», — объясняют в комитете. Тем, кто не пользуется телеграмом, предлагают звонить по телефону +7 (812) 240–75–85.



Происшествий с электросамокатами меньше не становится. Накануне мобильный пешеход врезался в автобус на Вознесенском проспекте. 5 июля юный самокатчик прокатился по «зебре» и уехал в больницу. В тот же день на Броневой с самоката упал и разбился насмерть мужчина — на его пути попалась выбоина.

