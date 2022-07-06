Юный петербуржец на кикшеринговом электросамокате попал в больницу после ДТП на Планерной

ДТП произошло 5 июля около 16:55 на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы. По предварительным данным, 51-летний мужчина на «Хёндэ Сонате» поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора и в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнего парня на кикшеринговом электросамокате «Яндекса». Юноша ехал по «зебре» также на разрешающий сигнал светофора.

Несовершеннолетний петербуржец пострадал в результате ДТП в Приморском районе города. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 июля.

У пострадавшего зафиксировали ушибы и ссадины и в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 2 . Про него известно, что он учится в судостроительном колледже.



4 июля на Броневой улице упал и после этого умер мужчина, передвигавшийся на электросамокате. Это первая жертва сезона самокатов в Петербурге. Как выяснилось, причиной падения стала выбоина в асфальте.

