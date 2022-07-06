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    Юный петербуржец на кикшеринговом электросамокате попал в больницу после ДТП на Планерной

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    8 комментариев

    Несовершеннолетний петербуржец пострадал в результате ДТП в Приморском районе города. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 июля.

    ДТП произошло 5 июля около 16:55 на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы. По предварительным данным, 51-летний мужчина на «Хёндэ Сонате» поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора и в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнего парня на кикшеринговом электросамокате «Яндекса». Юноша ехал по «зебре» также на разрешающий сигнал светофора.

    У пострадавшего зафиксировали ушибы и ссадины и в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 2. Про него известно, что он учится в судостроительном колледже.

    4 июля на Броневой улице упал и после этого умер мужчина, передвигавшийся на электросамокате. Это первая жертва сезона самокатов в Петербурге. Как выяснилось, причиной падения стала выбоина в асфальте.

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    Комментарии 8

    Local06 Июл 2022 в 10:40
    Приходится наблюдать, как на переход внезапно выскакивают то доставщики на велосипедах,то любители погонять на эл. самокатах.Для тех и других ПДД не существует. Конечно, не всегда водителю удаётся среагировать.
    +0-0
    Mr.Long06 Июл 2022 в 09:48
    По правилам Яндекса, лицу на самокате должно быть не менее 18 лет.
    +0-0
    Alex00006 Июл 2022 в 09:41
    Снова кто-то вылетел под поворачивающее авто?
    Сколько уж раз говорилось - по переходам не бегают и не катаются, при повороте водителям приходится наблюдать сразу несколько сторон, а кругового зрения нет - пока водитель вертит головой, вы уже можете попасть под колёса.
    +0-0
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    Комментарии
    8

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