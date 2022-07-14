Следствие хочет реального ареста для бывшего директора петербургского Водоканала

Следствие ходатайствует о заключении под стражу экс-главы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александра Данилова. Из трех задержанных вместе с ним лишь для одного просят меру помягче.
По данным «Фонтанки», следствие считает реальный арест адекватной мерой пресечения для троих задержанных по итогам обысков 12 июля. Помимо Данилова, это специалист Водоканала по подключениям Вячеслав Гольдин и бывший замначальника отдела подключения Алексей Грибулин. Коллега Гольдина Антон Вебер может отделаться более мягкой мерой — запретом определенных действий.
Напомним, все четверо были задержаны по итогам обысков 12 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении. Видео того, как СОБР заходил к специалистам, «Фонтанка» публиковала накануне. На разговор в ГСУ отвезли также действующего гендиректора Водоканала Сергея Волкова, но он после этого спокойно ушел домой.
Всего уголовных дел шесть. Об одном из эпизодов, в котором полиция особую роль отводит Гольдину, читайте в материале «Фонтанки».