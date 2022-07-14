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    COVID-19

    Выше 4 тысяч впервые за несколько недель: заболеваемость ковидом в России подпрыгнула

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    2 комментария

    Коронавирусная статистика демонстрирует рост и в Петербурге, и по всей России. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 14 июля.

    В стране за минувшие сутки зафиксировано 4 238 заражений COVID-19 против 3 929 накануне. Последний раз этот показатель был выше 4 тысяч в самом начале июня. Больше и смертей: 43 за сутки (вчера сообщалось о 42). При этом госпитализаций меньше, как и выздоровевших.

    В Петербурге за сутки заболели 297 человек (накануне 284), смертельную статистику пополнили 5 случаев (накануне 4).

    Город находится на третьем месте по числу заболевших среди российских городов. На первом Москва (987 случаев заражения против 972 накануне и 10 смертей против 8). На втором Московская область (323 против 293 и одна смерть, как и вчера).

    За всё время пандемии в России выявлено 18 476 477 случаев ковида и 381 754 смерти от него, в Петербурге — 1 540 231 и 34 223 соответственно.

    12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям столицы носить маски в закрытых общественных помещениях из-за роста количества заболевших коронавирусом. Вслед за ним похожий совет дал губернатор Петербурга. В других странах ситуация ещё хуже. Например, в Турции отмечается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом.

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    Комментарии 2

    М.Венедиктов14 Июл 2022 в 13:51
    На фоне событий на южных рубежах использованное в заметке название «оперативный штаб по борьбе» выглядит некоторым преувеличением, если не сказать издевательством. В остальном же, безусловно, интерес у читателя к борьбе между ВОЗ (см. «третий пол») и здравым смыслом сохраняется.
    +0-0
    Святослав-ужас хазар14 Июл 2022 в 13:26
    Да кто бы сомневался !!!
    Давайте больше хардкора, больше огня, смольненские эпидемиологи !
    +0-0
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