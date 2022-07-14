Выше 4 тысяч впервые за несколько недель: заболеваемость ковидом в России подпрыгнула

Коронавирусная статистика демонстрирует рост и в Петербурге, и по всей России. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 14 июля.
В стране за минувшие сутки зафиксировано
В Петербурге за сутки заболели 297 человек (накануне 284), смертельную статистику пополнили 5 случаев (накануне 4).
Город находится на третьем месте по числу заболевших среди российских городов. На первом Москва (987 случаев заражения против 972 накануне и 10 смертей против 8). На втором Московская область (323 против 293 и одна смерть, как и вчера).
За всё время пандемии в России выявлено
12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям столицы носить маски в закрытых общественных помещениях из-за роста количества заболевших коронавирусом. Вслед за ним похожий совет дал губернатор Петербурга. В других странах ситуация ещё хуже. Например, в Турции отмечается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом.