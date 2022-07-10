Заболеваемость выросла в разы. В Турции — новая волна коронавируса

Резкий подъем заболеваемости коронавирусом отмечен в Турции. За последние две недели число заболевших выросло почти в пять раз. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные турецкого министерства здравоохранения.
По данным ведомства, в период с 27 июня по 3 июля количество заболевших в стране выросло на 114%. В связи с этим чиновники призвали граждан Турции старше 50 лет сделать новую прививку от коронавируса.
Отмечается, что сейчас в стране растет заболеваемость штаммом «омикрон».
На прошлой неделе Союз медиков Турции призвал правительство вернуть ограничения. В частности, обязать людей носить маски в помещениях, увеличить охват тестирования и вернуться к ежедневной публикации ситуации с заболеваемостью в стране.
Напомним, что заболеваемость коронавирусом начинает расти в Европе. О введении ограничений уже объявили власти Франции.