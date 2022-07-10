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    Заболеваемость выросла в разы. В Турции — новая волна коронавируса

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    7 комментариев

    Резкий подъем заболеваемости коронавирусом отмечен в Турции. За последние две недели число заболевших выросло почти в пять раз. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные турецкого министерства здравоохранения.

    По данным ведомства, в период с 27 июня по 3 июля количество заболевших в стране выросло на 114%. В связи с этим чиновники призвали граждан Турции старше 50 лет сделать новую прививку от коронавируса.

    Отмечается, что сейчас в стране растет заболеваемость штаммом «омикрон».

    На прошлой неделе Союз медиков Турции призвал правительство вернуть ограничения. В частности, обязать людей носить маски в помещениях, увеличить охват тестирования и вернуться к ежедневной публикации ситуации с заболеваемостью в стране.

    Напомним, что заболеваемость коронавирусом начинает расти в Европе. О введении ограничений уже объявили власти Франции.

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    Комментарии 7

    Ushat Pomoev10 Июл 2022 в 15:25
    Уважаемая Фъ!
    Извините за занудство, но давайте всё же говорить по-петербургски!
    Ну, не существует в русском языке такого выражения - "в разы"!
    Гораздо лучше звучит, как мне кажется, "в несколько раз" или "многократно"...
    +0-0
    26378423110 Июл 2022 в 14:19
    А вот не нужен нам берег турецкий и Европа нам не нужна - с тобою я остаюся моя дорогая страна...
    +0-0
    Dim2210 Июл 2022 в 14:18
    Болел один человек , теперь пять
    +0-0
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