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    COVID-19

    Новый «омикрон» начинает бушевать в Европе: всё плохо в Италии, Франции и других странах

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    Высокая заболеваемость и маски вернулись в Европу. О введении ограничений на фоне новых волн объявили во Франции и на Кипре.

    Впервые с февраля в Италии начали фиксировать по 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. А всего новым штаммом COVID-19 с начала пандемии заболел уже 1 млн жителей. Посол России в этой стране Сергей Разов рассказал в эфире «России 24», что новый штамм «гораздо быстрее распространяется», но, как правило, болезнь протекает в более легкой форме. В Италии больными коронавирусом занято 13% всех больничных коек.

    Растет заболеваемость и во Франции. С 11 июля в Ницце решили вернуть обязательный масочный режим в общественном транспорте. Руководство города предполагает, что скоро этому примеру последует вся страна.

    На Кипре с 8 июля также возвращают масочный режим. Средства защиты будут обязательны для всех, кто старше 12 лет, и нужны будут в закрытых помещениях. Штраф за нарушение режима — 300 евро.

    Тем временем в России все ограничения постепенно отменяют. На днях Минздрав поручил расформировать ковидные госпитали.

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