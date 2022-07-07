Новый «омикрон» начинает бушевать в Европе: всё плохо в Италии, Франции и других странах

Высокая заболеваемость и маски вернулись в Европу. О введении ограничений на фоне новых волн объявили во Франции и на Кипре.



Впервые с февраля в Италии начали фиксировать по 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. А всего новым штаммом COVID-19 с начала пандемии заболел уже 1 млн жителей. Посол России в этой стране Сергей Разов рассказал в эфире «России 24», что новый штамм «гораздо быстрее распространяется», но, как правило, болезнь протекает в более легкой форме. В Италии больными коронавирусом занято 13% всех больничных коек.