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    Минздрав поручил расформировать ковидные госпитали в России

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    Коронавирусные госпитали расформируют в России и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля.

    Из документа следует, что министерство поручило организовать в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам. В том числе возобновить деятельность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях, которые ранее перепрофилировали для коронавирусных пациентов.

    В дальнейшем планируется оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в медучреждениях, предназначенных для болеющих инфекционными заболеваниями.

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