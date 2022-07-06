Минздрав поручил расформировать ковидные госпитали в России

Коронавирусные госпитали расформируют в России и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля.
Из документа следует, что министерство поручило организовать в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам. В том числе возобновить деятельность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях, которые ранее перепрофилировали для коронавирусных пациентов.
В дальнейшем планируется оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в медучреждениях, предназначенных для болеющих инфекционными заболеваниями.