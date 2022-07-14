«Дальше ничего не помню». Бьюти-мастер рассказала, как лишилась пальца, когда любовалась «Алыми парусами»

Девушка, получившая травму во время репетиции праздника «Алые паруса» в центре Петербурга, рассказала свою историю. Палец спасти не удалось.



Несчастный случай произошёл 23 июня у Дворцового моста, «Фонтанка» писала о нём. Подробности публикует 14 июля «Дорожный инспектор». Как выяснилось, девушка травмировала не правую руку, а левую, и кольцо было не обручальное.



«Палец спасти не удалось, к сожалению, полная ампутация. Приняла и смирилась. Конечно, очень тяжело, учитывая, что всю жизнь работаю с красотой и в красоте. Я бьюти-мастер (причёски, макияж, наращивание ресниц). Пальчик не повлиял на мою работу, но красивого мало. В жизни всё может случиться с каждым, бывает и хуже. Никуда я не лезла и не пыталась куда-то перелезть, как пишут в комментарии. Я взрослый и адекватный человек, в абсолютно трезвом состоянии. Держалась за ограждение, а потом какая-то девушка схватилась за него, и оно повалилось. Дальше ничего не помню, просто кольцом перерезало палец, его моментально оторвало», — рассказывает пострадавшая.

