«Дальше ничего не помню». Бьюти-мастер рассказала, как лишилась пальца, когда любовалась «Алыми парусами»

Девушка, получившая травму во время репетиции праздника «Алые паруса» в центре Петербурга, рассказала свою историю. Палец спасти не удалось.
Несчастный случай произошёл 23 июня у Дворцового моста, «Фонтанка» писала о нём. Подробности публикует 14 июля «Дорожный инспектор». Как выяснилось, девушка травмировала не правую руку, а левую, и кольцо было не обручальное.
«Палец спасти не удалось, к сожалению, полная ампутация. Приняла и смирилась. Конечно, очень тяжело, учитывая, что всю жизнь работаю с красотой и в красоте. Я бьюти-мастер (причёски, макияж, наращивание ресниц). Пальчик не повлиял на мою работу, но красивого мало. В жизни всё может случиться с каждым, бывает и хуже. Никуда я не лезла и не пыталась куда-то перелезть, как пишут в комментарии. Я взрослый и адекватный человек, в абсолютно трезвом состоянии. Держалась за ограждение, а потом какая-то девушка схватилась за него, и оно повалилось. Дальше ничего не помню, просто кольцом перерезало палец, его моментально оторвало», — рассказывает пострадавшая.
Она благодарит тех, кто помогал ей, особенно молодого человека, который был рядом и «оказал первую очень правильную помощь».
«Я не представляю даже, что бы было, если бы не Вы! К сожалению, даже лица не помню!!! Огромное Вам спасибо! <...> Благодарность всем: бригаде скорой помощи, ДПС, клинике и доктору (помимо профессиональной помощи, мне оказали сильную психологическую помощь)! Я приезжая, но обожаю этот город, бываю каждый год. «Алые паруса» — это мечта с детства. Я была очень счастлива в этот день, как ребёнок! Жаль, что эта сказка теперь ассоциируется [с неприятностью]. Но дело не в «Парусах», конечно, это могло произойти где угодно. <...> В Санкт-Петербург, конечно же, приеду ещё, дай бог в следующем году», — пишет девушка.
Напомним, в тот вечер на набережных собралось много желающих увидеть репетицию праздника — смотрите фоторепортаж «Фонтанки».