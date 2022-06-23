Праздник для всех. В Петербурге началась генеральная репетиция «Алых парусов»

В Петербурге стартовала генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Полюбоваться бригом «Россия» вечером 23 июня смогли все желающие. Смог и фотокорреспондент «Фонтанки».
Напомним, что Благовещенский мост сегодня разводили с 20:10 до 20:25, затем это сделают еще раз — в 1:25. Дворцовый мост пробудет в разведенном состоянии до 1:10. После этого обе переправы вернутся к обычному графику разводок.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
О том, какие улицы в Петербурге уже перекрыты в связи с подготовкой «Алых парусов» и еще будут закрывать в день праздника, читайте здесь.