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    Праздник для всех. В Петербурге началась генеральная репетиция «Алых парусов»

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    В Петербурге стартовала генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Полюбоваться бригом «Россия» вечером 23 июня смогли все желающие. Смог и фотокорреспондент «Фонтанки».

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Напомним, что Благовещенский мост сегодня разводили с 20:10 до 20:25, затем это сделают еще раз — в 1:25. Дворцовый мост пробудет в разведенном состоянии до 1:10. После этого обе переправы вернутся к обычному графику разводок.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    О том, какие улицы в Петербурге уже перекрыты в связи с подготовкой «Алых парусов» и еще будут закрывать в день праздника, читайте здесь.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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