Наблюдая репетицию «Алых парусов», женщина зацепилась обручальным кольцом и почти лишилась пальца

Во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса» в центре Петербурга медицинская помощь понадобилась зрительнице — молодой женщине.
«Девушка, стоявшая у Дворцового моста и наблюдавшая за репетицией, [23 июня около 22:45] зацепилась за временное ограждение обручальным кольцом и серьезно повредила палец, с обильной кровопотерей. Частичная ампутация», — сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».
Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД оперативно организовали сопровождение пострадавшей до больницы.
Напомним, полюбоваться бригом «Россия» в Неве вечером 23 июня собралось очень много желающих. Смотрите фоторепортаж «Фонтанки».