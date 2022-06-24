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    Наблюдая репетицию «Алых парусов», женщина зацепилась обручальным кольцом и почти лишилась пальца

    10879
    6 комментариев

    Во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса» в центре Петербурга медицинская помощь понадобилась зрительнице — молодой женщине.

    «Девушка, стоявшая у Дворцового моста и наблюдавшая за репетицией, [23 июня около 22:45] зацепилась за временное ограждение обручальным кольцом и серьезно повредила палец, с обильной кровопотерей. Частичная ампутация», — сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

    Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД оперативно организовали сопровождение пострадавшей до больницы.

    Напомним, полюбоваться бригом «Россия» в Неве вечером 23 июня собралось очень много желающих. Смотрите фоторепортаж «Фонтанки».

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    Фото: Дорожный инспектор

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    Комментарии (6)

    sektor7
    Сверху подсказали-разводись.
    274580688
    трезвому родственнику в свое время целый бортовой зил понадобился, и то с пальцем остался, а тут на пустом месте умудрилась.
    Avs7153
    "Подъѣзжая къ сіей станцыи и глядя на природу въ окно, у меня слетѣла шляпа!" (С)
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