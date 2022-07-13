Медведев заявил о том, что в действиях ЕС «просветы разума» победили «кретинизм»

Евросоюз нехотя согласился с российскими требованиями по транзиту через Калининградскую область, потому что «испугался» потерять такую возможность. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.



«Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — написал он 13 июля в своем телеграм-канале.