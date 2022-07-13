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    Медведев заявил о том, что в действиях ЕС «просветы разума» победили «кретинизм»

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    Евросоюз нехотя согласился с российскими требованиями по транзиту через Калининградскую область, потому что «испугался» потерять такую возможность. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — написал он 13 июля в своем телеграм-канале.

    Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому железнодорожный транзит возможен. В МИД РФ заявили, что у ведомства еще остались вопросы к ЕК.

    Запрет транзита продукции, попавшей под санкции, через Литву вступил в силу 18 июня. Российские дипломаты назвали такое решение незаконным. Глава Калининградской области Антон Алиханов предоставил в Москву вариант ответа, который мог бы стать весьма болезненным для литовской стороны.

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