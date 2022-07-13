МИД России заявил о наличии вопросов к ЕС о транзите в Калининград

МИД России внимательно изучил предложения Евросоюза о транзите в Калининград. При этом российские дипломаты приветствуют решение европейских чиновников. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что у ведомства остались вопросы к предложениям Еврокомиссии.
«Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализоваться на практике», — добавила Мария Захарова. Официальный представитель МИД отметила, что решение снять ограничения на транзит в Калининград по железной дороге — «проявление реализма и здравомыслия».
Напомним, что запрет транзита продукции, попавшей под санкции, через Литву вступил в силу 18 июня. Российские дипломаты назвали такое решение незаконным. Глава Калининградской области Антон Алиханов предоставил в Москву вариант ответа, который мог бы стать весьма болезненным для литовской стороны.
Ранее документ, согласно которому железнодорожный транзит возможен, опубликовала Еврокомиссия.