МИД России заявил о наличии вопросов к ЕС о транзите в Калининград

МИД России внимательно изучил предложения Евросоюза о транзите в Калининград. При этом российские дипломаты приветствуют решение европейских чиновников. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



Она подчеркнула, что у ведомства остались вопросы к предложениям Еврокомиссии.

«Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализоваться на практике», — добавила Мария Захарова. Официальный представитель МИД отметила, что решение снять ограничения на транзит в Калининград по железной дороге — «проявление реализма и здравомыслия».