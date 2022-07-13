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    Пушилин рассказал, как будут казнить иностранных наемников

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    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что иностранные наемники будут расстреляны в случае отклонения апелляций.

    «Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. [Она] предусмотрена через расстрел», — заявил Пушилин в эфире «Смотрим.ру».

    Напомним, ранее в ДНР официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. В начале июня Верховный суд республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. На скамье подсудимых оказались двое подданных Великобритании и один гражданин Марокко.

    Новый кодекс в ДНР вступил в силу с 1 июля. Согласно документу, имеющиеся в нем положения о смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года. Исполнение смертного приговора предусматривается непублично путем расстрела. При применении меры должны присутствовать врач, прокурор, представитель администрации учреждения, где проводят казнь.

    9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признав их виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. В частности, граждане Великобритании Шон Пиннер и Эден Аслин проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Еще один осужденный — марокканец Саадун Брагим. Все трое решение суда обжаловали.

    В МИД РФ заявили, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных.

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    Комментарии 29

    vfhbr13 Июл 2022 в 12:26
    А ВЧК Вагнера и другие наши ВЧК по какому разряду числятся? Наверное, для нас контрактники, а для противника - наемники.
    +1-0
    Игoрь13 Июл 2022 в 12:23
    Я так и не понял чем наемник отличается от контрактника. Если иностранец заключил контракт и воюет - он контрактник или где? Получается, что смертная казнь полагается за отсутствие контракта?
    А если, допустим, наемник - тот, кто не заключал контракт, то какой смысл ему там бегать с автоматом бесплатно?
    +0-0
    Guddd-Head13 Июл 2022 в 12:03
    Можно попугать, чтобы потом выгоднее обменять на своих.
    +0-1
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