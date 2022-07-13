Пушилин рассказал, как будут казнить иностранных наемников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что иностранные наемники будут расстреляны в случае отклонения апелляций.



«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. [Она] предусмотрена через расстрел», — заявил Пушилин в эфире «Смотрим.ру».



Напомним, ранее в ДНР официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. В начале июня Верховный суд республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. На скамье подсудимых оказались двое подданных Великобритании и один гражданин Марокко.

