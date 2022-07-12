Пушилин разрешил смертную казнь в ДНР

Мораторий на исполнение смертных приговоров в Донецкой народной республике официально отменен. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс внес глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в Народном совете. Закон вступил в силу уже сегодня.



8 июля решение об отмене моратория принял парламент ДНР. Там объяснили это тем, что возможность практического применения высшей меры наказания «будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений (в особенности преступлений против мира и безопасности человечества)».

