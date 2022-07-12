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    Боевые действия на Украине

    Пушилин разрешил смертную казнь в ДНР

    2028
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    Мораторий на исполнение смертных приговоров в Донецкой народной республике официально отменен. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс внес глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в Народном совете. Закон вступил в силу уже сегодня.

    8 июля решение об отмене моратория принял парламент ДНР. Там объяснили это тем, что возможность практического применения высшей меры наказания «будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений (в особенности преступлений против мира и безопасности человечества)».

    Новый кодекс вступил в силу с 1 июля. Согласно документу, имеющиеся в нем положения о смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года. Исполнение смертного приговора предусматривается непублично путем расстрела. При применении меры должны присутствовать врач, прокурор, представитель администрации учреждения, где проводят казнь.

    9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признав их виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. В частности, граждане Великобритании Шон Пиннер и Эден Аслин проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Еще один осужденный — марокканец Саадун Брагим. Все трое решение суда обжаловали.

    В МИД РФ заявили, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных.

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