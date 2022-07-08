Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

Народный совет Донецкой народной республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом говорится 8 июля в сообщении пресс-службы парламента.
Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования закона о поправках в соответствующую статью Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.
Новый кодекс вступил в силу с 1 июля. Согласно документу, имеющиеся в нем положения о смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года. Исполнение смертного приговора предусматривается непублично путем расстрела. При применении меры должны присутствовать врач, прокурор, представитель администрации учреждения, где проводят казнь.