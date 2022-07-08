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    Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

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    10 комментариев

    Народный совет Донецкой народной республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом говорится 8 июля в сообщении пресс-службы парламента.

    Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования закона о поправках в соответствующую статью Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

    Новый кодекс вступил в силу с 1 июля. Согласно документу, имеющиеся в нем положения о смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года. Исполнение смертного приговора предусматривается непублично путем расстрела. При применении меры должны присутствовать врач, прокурор, представитель администрации учреждения, где проводят казнь.

    9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признав их виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. В частности, граждане Великобритании Шон Пиннер и Эден Аслин проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Еще один осужденный — марокканец Саадун Брагим. Все трое решение суда обжаловали.

    В МИД РФ заявили, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных.

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    Комментарии 10

    VKuser17419822108 Июл 2022 в 15:37
    Звучит-то как "Парламент ДНР"! А выборы Пушкова -то были вообще? А выборы в этот парламент?
    +0-0
    altnec08 Июл 2022 в 15:32
    Разбегутся они как тараканы, исторически доказано временем.
    +0-0
    26701132808 Июл 2022 в 15:31
    парламент днр...какая-то не банановая республика.как в шпионских фильмах.глава -наследник мавроди.смею добавить-мавроди изначально был не подлец. аэ-эта политика постсоветская- вор у вора доворовывает и так до плюс бесконечности...
    +0-0
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