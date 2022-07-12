Песков прокомментировал появление оспы обезьян в России

В Кремле продолжают соблюдать специальные противоэпидемиологические меры, их полной отмены не было. Все предосторожности соблюдаются на постоянной основе, а новых распоряжений от Роспотребнадзора по поводу оспы обезьян пока не приходило. Об этом, комментируя сообщения о первом зафиксированном в России случае нового вируса, 12 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы. Всё-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются», — цитирует Пескова РИА Новости.

