«Настоящий герой!» Шахтер, пропавший неделю назад в Кузбассе, найден живым

Считавшийся погибшим рабочий шахты «Распадская-Коксовая», где неделю назад случилось обрушение горной породы, найден живым, сообщил 12 июля мэр кузбасского Междуреченска Владимир Чернов.
«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская-Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам. Обрушение произошло 5 июля, всё это время он ждал помощи, не сдавался. Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики!» — написал Чернов в телеграм-канале.
5 июля в результате подземного толчка недалеко от Междуреченска на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная порода. На поверхность эвакуировали 188 человек, связь с двумя горняками была потеряна. Позднее в «Распадской угольной компании» заявили, что оба шахтера получили травмы, несовместимые с жизнью.