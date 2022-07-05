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    На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы. Есть пострадавшие, двое горняков не выходят на связь

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    Обрушение горной породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, идет эвакуация горняков. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области.

    Информация об обрушении поступила спасателям в 12:07 мск. На тот момент в шахте работали 189 человек. В результате есть пострадавшие, они получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает.

    «На данный момент выведено 46 человек, двоим понадобилась помощь медиков. Два человека не выходят на связь», — заявили в МЧС.

    Как пояснили в Распадской угольной компании, управляющей предприятием, обрушение произошло в результате подземного толчка в нескольких километрах от города Междуреченска.

    В середине мая на шахте «Таштагольская» в Кузбассе случился горный удар. На поверхность эвакуировали 252 человека, в тот раз никто не пострадал. А в марте в результате ЧП в шахте «Осинниковская» один шахтер погиб.

    25 ноября прошлого года серьезная авария произошла на шахте «Листвяжная», тогда погибли 46 горняков и пять горноспасателей, десятки человек пострадали.

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