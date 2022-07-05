На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы. Есть пострадавшие, двое горняков не выходят на связь

Обрушение горной породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, идет эвакуация горняков. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области.



Информация об обрушении поступила спасателям в 12:07 мск. На тот момент в шахте работали 189 человек. В результате есть пострадавшие, они получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает.



«На данный момент выведено 46 человек, двоим понадобилась помощь медиков. Два человека не выходят на связь», — заявили в МЧС.

