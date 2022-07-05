    Пробки

    1/10

    usd58.51eur60.16
    Распродажа в IKEAОпасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В результате обрушения породы на шахте в Кузбассе погибли два горняка

    952
    2 комментария

    Два человека получили смертельные травмы в результате обрушения породы на шахте «Распадская-Кокосовая» днем 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Распадскую угольную компанию».

    Обрушение на шахте произошло около полудня. По предварительной информации, причиной стал подземный толчок. Из шахты удалось эвакуировать 189 человек. Но двое горняков не выходили на связь. Тела обоих были найдены позже.

    Проверку уже начала прокуратура по Кемеровской области.

    Напомним, что это не первый инцидент на шахте за последние несколько месяцев. Горный удар произошел в середине мая на шахте «Таштагольская». Тогда спасти удалось 252 человека — пострадавших не было. В марте в результате инцидента на другой шахте, «Осинниковская», погиб один человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close