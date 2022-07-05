В результате обрушения породы на шахте в Кузбассе погибли два горняка

Два человека получили смертельные травмы в результате обрушения породы на шахте «Распадская-Кокосовая» днем 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Распадскую угольную компанию».



Обрушение на шахте произошло около полудня. По предварительной информации, причиной стал подземный толчок. Из шахты удалось эвакуировать 189 человек. Но двое горняков не выходили на связь. Тела обоих были найдены позже.

Проверку уже начала прокуратура по Кемеровской области.