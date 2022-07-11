Матвиенко заявила, что Совфед готов собраться «в любой момент»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пока не видит вопросов, которые потребуют внепланового заседания сенаторов. Однако верхняя палата парламента готова собраться «в любой момент».

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос о внеплановом заседании Госдумы, которое намечено на 15 июля.



«Совет Федерации готов в любой момент собраться. У нас отработана четкая система <…> Пока, честно говоря, я не вижу вопросов, которые относятся к компетенции Совета Федерации или могут быть отнесены. Давайте дождемся 15 июля», — сказала Матвиенко.

