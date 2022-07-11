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    Матвиенко заявила, что Совфед готов собраться «в любой момент»

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    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пока не видит вопросов, которые потребуют внепланового заседания сенаторов. Однако верхняя палата парламента готова собраться «в любой момент».

    Об этом она рассказала, отвечая на вопрос о внеплановом заседании Госдумы, которое намечено на 15 июля.

    «Совет Федерации готов в любой момент собраться. У нас отработана четкая система <…> Пока, честно говоря, я не вижу вопросов, которые относятся к компетенции Совета Федерации или могут быть отнесены. Давайте дождемся 15 июля», — сказала Матвиенко.

    Также она посоветовала «не гадать на кофейной гуще» и дождаться пленарного заседания Госдумы.

    Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроекты, которые планирует рассмотреть на внеочередном пленарном заседании 15 июля, касаются поддержки экономики и социальной защиты граждан и военнослужащих.

    Депутаты Госдумы собираются на внеочередное заседание 15 июля, хотя весенняя сессия завершилась несколько дней назад. После этого парламентарии должны были уйти на каникулы.

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