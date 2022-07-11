Глава ДНР: Восстановить Мариуполь до сентября не удастся

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что полностью восстановить Мариуполь до сентября не удастся.



«С учетом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» 11 июля Пушилин.



Из позитивного он отметил восстановление электроснабжения в мариупольском морском порту и строительство нового микрорайона.

