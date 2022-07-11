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    Глава ДНР: Восстановить Мариуполь до сентября не удастся

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    Глава ДНР Денис Пушилин считает, что полностью восстановить Мариуполь до сентября не удастся.

    «С учетом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» 11 июля Пушилин.

    Из позитивного он отметил восстановление электроснабжения в мариупольском морском порту и строительство нового микрорайона.

    «Сейчас проходят работы военно-строительной компании. Продолжается строительство абсолютно нового микрорайона. Помимо квартир, там будет обустроена и соцсфера. До первого сентября планируется сдать 1 011 квартир в новом микрорайоне. Новый этап запланирован на сдачу уже на первое октября», — добавил глава ДНР.

    1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео СК РФ. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга. С конца июня петербургская техника начала в ежедневном режиме замывать улично-дорожную сеть Мариуполя. 17 июня Пушилин в беседе с «Фонтанкой» отметил, что программа помощи рассчитана не на один год.

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