Глава ДНР: Восстановить Мариуполь до сентября не удастся

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что полностью восстановить Мариуполь до сентября не удастся.
«С учетом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» 11 июля Пушилин.
Из позитивного он отметил восстановление электроснабжения в мариупольском морском порту и строительство нового микрорайона.
«Сейчас проходят работы военно-строительной компании. Продолжается строительство абсолютно нового микрорайона. Помимо квартир, там будет обустроена и соцсфера. До первого сентября планируется сдать
1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео СК РФ. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга. С конца июня петербургская техника начала в ежедневном режиме замывать улично-дорожную сеть Мариуполя. 17 июня Пушилин в беседе с «Фонтанкой» отметил, что программа помощи рассчитана не на один год.