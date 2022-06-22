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    Как петербуржцам поехать восстанавливать Мариуполь

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    Куда обратиться петербуржцам, если они хотят помочь в восстановлении «побратимского» теперь Мариуполя? В этом вопросе попыталась разобраться «Фонтанка». На подготовку материала у корреспондента ушло около двух недель: чиновники и организации постоянно перенаправляли её друг к другу.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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    Соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 1 июня. Деньги на восстановление разрушенного города пойдут, в том числе, из петербургского бюджета, хотя механизм выделения средств так и остался неясен. Как заявил губернатор, восстанавливать Мариуполь из Петербурга поедут тысяча человек.

    «Очень много волонтеров приезжают… Это абсолютно все люди могут сделать», — лично заверил «Фонтанку» на Петербургском экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. С вопросом о волонтерстве в Мариуполе он посоветовал обратиться в созданный по инициативе Владимира Путина Общероссийский народный фронт (ОНФ).

    В ОНФ, как и в курирующей волонтеров-россиян в ЛДНР Ассоциации волонтерских центров, объяснили, что всем желающим помогать восстанавливать Мариуполь нужно записаться на гуманитарную миссию «Мы вместе с Донбассом» на платформе «Добро.ру». На этот же портал «Фонтанку» отправили в петербургском комитете по молодежной политике, который отвечает за волонтерское движение в городе. «Это единственный [путь], о котором мы знаем», — пояснили в пресс-службе.

    На «Добро.ру» действительно идет запись волонтеров. Требований немного: гражданство РФ и совершеннолетие. Только вот поехать, судя по сайту, можно только в Донецк и Луганск. В Ассоциации волонтерских центров пообещали, что на портале рано или поздно появятся волонтерские вакансии и в Мариуполе.

    При этом в Российском Красном кресте, который тоже участвует в программе «Мы вместе», «Фонтанке» сказали, что в Мариуполе они ещё не работают. «На данный момент это территория Украины. Официально пока не было никакого присоединения в рамках российского законодательства. Красный крест осуществляет свою деятельность в рамках границ Российской Федерации», — объяснила сотрудница организации по телефону, оставив после своего ответа еще больше вопросов.

    Помимо волонтеров, пришедших через миссию «Мы вместе», в ЛДНР (и в том числе в Мариуполе) работают волонтеры от «Молодой гвардии Единой России». По словам руководителя петербургского отделения МГЕР Александра Маликова, сейчас там находятся несколько сотен человек от организации. Все они — или члены МГЕР, или ее активные сторонники. Проверяют потенциальных волонтеров, в том числе, через запросы в органы.

    Тех, кто партийные принципы не разделяет, не возьмут. Отправляют только опытных волонтеров МГЕР, которые прошли специальное обучение.

    По линии МГЕР сейчас на Донбасс отправляют только волонтеров-юношей. Как пояснили в «Молодой гвардии», девушек не отправляют из-за того, что сейчас на территории ЛДНР ведутся боевые действия, работа там сложная: приходится переносить тяжёлые грузы, разбирать завалы.

    «Вряд ли они смогут два дня, например, разгружать фуры с гуманитарной помощью. Мы отправляем только молодых людей от 20 лет. Это не просто в Петербурге выйти во двор. Собеседование проводим, запрашиваем данные. Если человек подходит по ряду личностных качеств, нет на него каких-то плохих характеристик, то можем отправить», — объясняет Маликов.

    По его словам, автобус с волонтерами МГЕР направляет раз в неделю из Москвы. Там же проходят инструктаж и распределение по пунктам назначения. После этого волонтеры уезжают из России на две недели.

    Кажется, прицельно в Мариуполь волонтёров набирает только патриотическая организация «Волонтерская рота боевого братства». Объявления об этом периодически появляются в соцсетях «Роты», там же указаны и требования: «только мужчины в возрасте от 18 лет, стрессоустойчивые и без серьезных хронических заболеваний, отсутствие налоговых задолженностей». Последний раз, судя по телеграм-каналу, «Рота» отправляла волонтеров в Мариуполь 13 июня, а до этого — 11 и 4 апреля.

    О том, что ждёт волонтеров на Донбассе, «Фонтанке» рассказал житель Москвы Иван Морозов, который 10 дней пробыл в поселке под Мариуполем. По словам Ивана, в основном он занимался расселением беженцев в пунктах временного размещения, записывал людей в очередь «на верификацию» и «помогал полиции не допустить хаоса при ее прохождении». Были и другие задачи: раздача гуманитарной помощи в бывшем гипермаркете, помощь в уборке завалов. Один раз Иван ездил поздравлять с днем рождения ветерана.

    Как объяснил молодой человек, раньше он с «Волонтерской ротой» никак не взаимодействовал. Впрочем, вряд ли у Ивана были шансы не пройти отбор в волонтеры: на аватарке во «ВКонтакте» у него российский флаг, а в статусе — буква Z.

    Обязанности волонтеров «Мы вместе» требуют более специализированных навыков. На «Добро.ру» набирают врачей для оказания местным жителям профильной медицинской помощи (от гинекологии до нейрохирургии), психологов, которые умеют работать с ПТСР, школьных педагогов (для них опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является преимуществом) и тренеров для проведения спортивных мастер-классов для детей. Для восстановления и оцифровки музейной экспозиции и организации неких интерактивных площадок нужны волонтеры с опытом музейной работы.

    Есть и более специфические вакансии. Так, на Донбассе требуются художники для отрисовки на зданиях граффити с изображениями героев и спортсменов ДНР, РФ и СССР. Эти же волонтёры будут проводить для местных жителей лекции об уличном искусстве и проводить мастер-классы. Отдельно на «Добро.ру» отбирают «медиаволонтеров» с опытом журналистики, которые будут рассказывать о том, как успешно работают в ДНР участники гуманитарной миссии.

    Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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    Комментарии (8)

    Басик
    Да ладно - "восстанавливать Мариуполь", оружием барыжить туда стайки всяческих дельцов несутся. Туда пара коробок тушенки, типа помощь гуманитарная, обратно машины набитые разным огнестрелом. Бизнес, однако))
    Дежурный по объединению
    Так я не понел, как и где, в итоге, в трофейную команду записаться?
    chip1
    То есть для госчиновников командировки в новообразованные республики бывшей Украины будут оплачиваться в двойном размере (на днях приняли решение), а вот для работяг - извини подвинься, волонтерить ваше все, то есть работать за "русский мир", совесть и символическую оплату! Как то все это гнильцой попахивает, впрочем где нынешние управленцы руку приложили - везде воняет!
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