Восстанавливать Мариуполь из Петербурга поедет тысяча человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 июня принял в Смольном главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», они провели совместное заседание рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и городом Мариуполь.



Беглов сообщил, что в ближайшее время численность группы, занятой восстановлением Мариуполя, будет доведена до тысячи человек. «В течение двух недель они должны закончить первую часть обследования разрушенных зданий и приступить к реализации планов», – отметил глава Петербурга.

