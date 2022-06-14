Восстанавливать Мариуполь из Петербурга поедет тысяча человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 июня принял в Смольном главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», они провели совместное заседание рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и городом Мариуполь.
Беглов сообщил, что в ближайшее время численность группы, занятой восстановлением Мариуполя, будет доведена до тысячи человек. «В течение двух недель они должны закончить первую часть обследования разрушенных зданий и приступить к реализации планов», – отметил глава Петербурга.
Перед тем, как начать заседание, Беглов вручил Пушилину памятную медаль Петра I.
«Я был в Донецке и Мариуполе. У мариупольцев настоящий твёрдый характер. Это гордые жители. Их 8 лет никто не мог сломать. Сегодня, да, есть сложности, но они их обязательно преодолеют. Нам есть чему поучиться у жителей ДНР и Мариуполя: стойкости и верности, а также семейным ценностям. Это будет взаимный обмен», – заявил Беглов.