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    Восстанавливать Мариуполь из Петербурга поедет тысяча человек

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 июня принял в Смольном главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», они провели совместное заседание рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и городом Мариуполь.

    Беглов сообщил, что в ближайшее время численность группы, занятой восстановлением Мариуполя, будет доведена до тысячи человек. «В течение двух недель они должны закончить первую часть обследования разрушенных зданий и приступить к реализации планов», – отметил глава Петербурга.

    Перед тем, как начать заседание, Беглов вручил Пушилину памятную медаль Петра I.

    «Я был в Донецке и Мариуполе. У мариупольцев настоящий твёрдый характер. Это гордые жители. Их 8 лет никто не мог сломать. Сегодня, да, есть сложности, но они их обязательно преодолеют. Нам есть чему поучиться у жителей ДНР и Мариуполя: стойкости и верности, а также семейным ценностям. Это будет взаимный обмен», – заявил Беглов.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города.

    Северная столица обязалась помочь городу. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ.

    6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга.

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