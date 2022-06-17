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    Боевые действия на Украине

    Пушилин оценил размер помощи Мариуполю от Петербурга

    4119
    3 комментария

    Владимир Путин уделяет очень много внимания проведению спецоперации на Украине, сейчас Донбасс переживает нелегкий период. Так ответил 17 июня глава ДНР Денис Пушилин на просьбу корреспондента «Фонтанки» прокомментировать выступление президента России на ПМЭФ.

    «Задача выхода на конституционную границу Донецкой народной республики будет выполнена, о чем сегодня в очередной раз заявил президент», — сказал Пушилин.

    На вопрос о размере помощи Петербурга в восстановлении Мариуполя он ответил, что разговор идет не в разрезе финансов, а в разрезе первоочередных работ. «Программа рассчитана не на один год, так что все в процессе», — подытожил он.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступил президент Владимир Путин.

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    Комментарии (3)

    274767939
    А это кто такой?
    X-кот
    возглавил пирамиду.. тьфу, вертикаль :) поддержки? с тем же результатом?
    VKuser292378222
    Надо подтянуть ремешки.
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