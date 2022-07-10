Посмотрите, как молнии бьют небоскребы в Москва-Сити и Останкинскую башню

Попадания молний по самым высоким сооружениям попали в объективы жителей столицы во время сильнейшей грозы в Москве 10 июля. Стихия традиционно не обошла вниманием комплекс Москва-Сити и Останкинскую телебашню.

Гроза также приходила в Москву в ночь с 9 на 10 июля. Те, кто не спал, наслаждались узорами молний на ночном небе.

Ураган в столице 10 июля ворочал грузовые контейнеры и повредил потолок северного вестибюля станции Владыкино Московского центрального кольца. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, гроза унесла жизнь одного человека. На него упало дерево. Еще 10 человек попали в больницы с различными травмами.