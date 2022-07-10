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    Посмотрите, как молнии бьют небоскребы в Москва-Сити и Останкинскую башню

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    Попадания молний по самым высоким сооружениям попали в объективы жителей столицы во время сильнейшей грозы в Москве 10 июля. Стихия традиционно не обошла вниманием комплекс Москва-Сити и Останкинскую телебашню.

    Гроза также приходила в Москву в ночь с 9 на 10 июля. Те, кто не спал, наслаждались узорами молний на ночном небе.

    Ураган в столице 10 июля ворочал грузовые контейнеры и повредил потолок северного вестибюля станции Владыкино Московского центрального кольца. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, гроза унесла жизнь одного человека. На него упало дерево. Еще 10 человек попали в больницы с различными травмами.

    В Подмосковье от удара молнии пострадали три человека. Их забрали в больницу. У двоих травмы средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

    По прогнозам синоптиков, Петербург завтра тоже ждут ливни и грозы.

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