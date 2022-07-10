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    Синоптики обещают петербуржцам адский понедельник. Ливни и грозы сделают погоду опасной

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    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на 11 июля. Об этом предупредили в Смольном со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

    Ливни и грозы придут в город к 13:00. Потенциально опасная погода продержится до 4 утра 12 июля.

    «Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — добавили в Смольном.

    Петербург находится под влиянием циклона. Рабочую неделю обещают дождливую.

    Вечером 10 июля непогода разыгралась в Москве. В результате падения дерева погиб человек.

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