Синоптики обещают петербуржцам адский понедельник. Ливни и грозы сделают погоду опасной

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на 11 июля. Об этом предупредили в Смольном со ссылкой на данные Росгидрометцентра.
Ливни и грозы придут в город к 13:00. Потенциально опасная погода продержится до 4 утра 12 июля.
«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — добавили в Смольном.
Петербург находится под влиянием циклона. Рабочую неделю обещают дождливую.
Вечером 10 июля непогода разыгралась в Москве. В результате падения дерева погиб человек.