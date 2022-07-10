Погиб человек, рушится МЦК. Ураган в Москве ворочает грузовые контейнеры

Гроза и штормовые порывы ветра силой до 25 метров в секунду стали причиной серьезных ЧП в Москве. Официально подтверждена одна смерть.
Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, с травмами различной степени тяжести из-за непогоды в Москве в больницу уже попали 10 человек. Один, по данным мэрии, получил смертельные травмы. В телеграм-каналах добавляют, что погибший скончался в результате травм, полученных от падения дерева на Украинском бульваре.
«Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана», — написал Собянин в посте в телеграм-канале.
Также, по данным властей, во время непогоды оказался поврежден потолок северного вестибюля станции Владыкино МЦК. Обошлось без пострадавших. Сейчас работа станции ведется в обычном режиме.
Очевидцы в социальных сетях добавляют, что из-за урагана в Шереметьево оказались опрокинуты грузовые контейнеры. Также якобы частично обрушена крыша одного из ангаров «Аэрофлота».
Автор: Подслушано Аэрофлот / vk.com