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    Дождей будет больше. Петербург — на периферии циклона

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    1 комментарий

    Дожди и грозы пройдут в Петербурге в воскресенье, 10 июля. В начале недели температура воздуха изменится мало, а вот дождей, согласно прогнозу, будет больше.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем температура воздуха прогреется до плюс 22–24 градусов. Ожидаются умеренный юго-восточный ветер и кратковременные дожди. Во второй половине дня местами возможны грозы.

    Петербург находится на периферии циклона, сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, в течение дня погоду в городе определит зона пониженного атмосферного давления. В городе будет облачно с прояснениями и до плюс 24. Сила ветра достигнет 8 метров в секунду. При грозе он будет порывистым.

    По словам Михаила Леуса, в понедельник, 11 июля, температура воздуха будет такой же — до 24–25 градусов тепла. А вот осадков выпадет больше.

    Напомним, что из-за гроз в Петербурге во второй половине дня объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии 1

    Zdobsi10 Июл 2022 в 12:12
    А можно нормальные карты публиковать и нормальные прогнозы? Я очень горд за российских метеорологов, что они прогнозы научились давать с 50% точностью. Но что сложного анимации со спутника и с допплеровских радаров выводить-непонятно.
    Вообще то государство, то есть граждане, финансируют эту службу. А прогнозы по осадкам и ветру давным давно во всем мире показывают. А тут смотришь на ледовую карту зимой и рыдаешь-наверное чью-то пятилетнюю дочку посадили рисовать. Ужас вообщем.
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