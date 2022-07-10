Дождей будет больше. Петербург — на периферии циклона

Дожди и грозы пройдут в Петербурге в воскресенье, 10 июля. В начале недели температура воздуха изменится мало, а вот дождей, согласно прогнозу, будет больше.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем температура воздуха прогреется до плюс 22–24 градусов. Ожидаются умеренный юго-восточный ветер и кратковременные дожди. Во второй половине дня местами возможны грозы.



Петербург находится на периферии циклона, сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, в течение дня погоду в городе определит зона пониженного атмосферного давления. В городе будет облачно с прояснениями и до плюс 24. Сила ветра достигнет 8 метров в секунду. При грозе он будет порывистым.