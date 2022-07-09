Дождь и грозы не отстанут. Петербург опять ждет «желтая» погодная опасность

Сегодняшнего дня непогоде оказалось недостаточно, она решила охлаждать разгоряченный июльским солнцем Петербург и завтра. Сейчас дожди отступили, сквозь тучи выглядывает солнце, но в воскресенье всё повторится.

Росгидрометцентр объявляет «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге с 15 до 21 часа 10 июля из-за дождя и грозы, сообщает пресс-служба Смольного. Водителей просят быть осторожными и воздержаться от поездок на машине. Пешеходам также следует сохранять бдительность.

Северо-Западное УГМС передает, что в ночь на воскресенье в городе похолодает до +15…+17 градусов, а днем температура повысится до +22…+24.



Синоптики предполагают, что дожди и даже ливни с грозами будут хозяйничать в Петербурге как минимум до вторника. Посмотрите, как поливало город в субботу.

