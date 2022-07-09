В Петербурге поливает. Люди прячутся под зонтиками, а «Газпром Арена» закрывает крышу

Обещанный ливень добрался до Петербурга к вечеру субботы, 9 июля. К пяти часам накрыло все районы города.
«Фонтанка.ру»
Вместе с дождем пришла и гроза, ее можно было слышать как минимум на юго-западе. То, как горожане прячутся от осадков под зонтиками, пакетами и дождевиками, запечатлел корреспондент «Фонтанки».
Помимо непогоды, Петербург в субботу ожидает еще одно событие — матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Ближайшую к стадиону станцию метро закрыли на вход и выход, поэтому болельщикам придется очень быстро бежать на арену, где они смогут спрятаться под закрытой крышей.
«Яндекс» предупреждает, что в ближайшие два часа дождь не прекратится. Бригады Водоканала наготове и просят сообщать им о случаях затопления улиц и дорог по телефону 305-09-09.
Напомним, что с 15 до 20 часов в Северной столице из-за дождя и грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Водителей просят по возможности отказаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Пешеходам тоже следует быть осторожными.