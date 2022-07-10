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    Удар молнии отправил в больницу троих в Подмосковье

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    Три человека получили травмы в результате удара молнии в Воскресенске в Московской области. Инцидент произошел вечером 10 июля, сообщает РИА Новости.

    По данным министерства здравоохранения Подмосковья, пострадавшие были доставлены в областную больницу. У двоих травмы средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

    Напомним, что сегодня на Москву и Московскую область обрушился удар стихии. В столице из-за падения дерева погиб человек. Ветер был такой силы, что переворачивал грузовые контейнеры.

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