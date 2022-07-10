Володин: Ситуацию на Украине можно было разрешить мирно

Сегодняшнюю ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, если бы не позиция «апологетов» силового решения конфликта. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», фрагмент которой приводит «Дума ТВ».



«Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами», — сказал Володин.

Однако с его точки зрения, мирный вариант урегулирования конфликта не выгоден ни США, «ни тем, кто им подпевает». Среди них он назвал Великобританию и, в частности, ее объявившего о намерении подать в отставку премьера Бориса Джонсона.