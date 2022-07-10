Володин: Ситуацию на Украине можно было разрешить мирно

Сегодняшнюю ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, если бы не позиция «апологетов» силового решения конфликта. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», фрагмент которой приводит «Дума ТВ».
«Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами», — сказал Володин.
Однако с его точки зрения, мирный вариант урегулирования конфликта не выгоден ни США, «ни тем, кто им подпевает». Среди них он назвал Великобританию и, в частности, ее объявившего о намерении подать в отставку премьера Бориса Джонсона.
Мирные переговоры между Россией и Украиной активно велись с первых дней боевых действий до конца марта. Последняя очная встреча сторон прошла 29 марта в Стамбуле. Тогда последовало заявление о «конструктивном шаге» со стороны Киева. Предложения были переданы в письменном виде. Речь шла, в частности, о нейтральности Украины и ее безъядерном статусе.
В конце мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом «заморожен». Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что «Запад запретил украинцам продолжать этот процесс». Позже он заявил, что Украина отказалась от переговоров.