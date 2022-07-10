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    Володин: Ситуацию на Украине можно было разрешить мирно

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    19 комментариев

    Сегодняшнюю ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, если бы не позиция «апологетов» силового решения конфликта. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», фрагмент которой приводит «Дума ТВ».

    «Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами», — сказал Володин.

    Однако с его точки зрения, мирный вариант урегулирования конфликта не выгоден ни США, «ни тем, кто им подпевает». Среди них он назвал Великобританию и, в частности, ее объявившего о намерении подать в отставку премьера Бориса Джонсона.

    Мирные переговоры между Россией и Украиной активно велись с первых дней боевых действий до конца марта. Последняя очная встреча сторон прошла 29 марта в Стамбуле. Тогда последовало заявление о «конструктивном шаге» со стороны Киева. Предложения были переданы в письменном виде. Речь шла, в частности, о нейтральности Украины и ее безъядерном статусе.

    В конце мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом «заморожен». Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что «Запад запретил украинцам продолжать этот процесс». Позже он заявил, что Украина отказалась от переговоров.

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    Комментарии 19

    Vasya1110 Июл 2022 в 20:19
    "В конце мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом «заморожен»"©.
    __________
    К чьему-то горькому сожалению, данный переговорный процесс между Москвой и Киевом в скором будущем (не пройдёт и полугода), "размораживать" будет некому.
    Имеется ввиду со стороны Западных неофашиков (Варшава & США).
    +0-0
    Pilat10 Июл 2022 в 19:45
    Дедушка Сталин тоже пробовал мирно - пакт даже подписал.
    Итог все знают - 27 000 000 жизней только в СССР.
    +0-0
    kоt-obormot10 Июл 2022 в 19:31
    "Задним умом крепок"© Толковый словарь Ожегова (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1992 г.)
    +0-0
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