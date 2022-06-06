«Требует вернуть ситуацию, и другие фантазии». Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров

Киев отказался от переговоров с Москвой, требования Украины противоречат друг другу. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась», — сказал министр на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).
По мнению Лаврова, отказом от диалога с Москвой Киев «выполняет волю англосаксонского лидерства». При этом, добавил глава МИД, Россия была готова работать на основе выдвинутых ранее предложений.
Ранее министр иностранных дел РФ высказывал предположение, что страны Запада запретили Украине продолжать переговоры с Россией. О том, что переговорный процесс между Москвой и Киевом «заморожен», еще в конце мая сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.