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    Боевые действия на Украине

    «Требует вернуть ситуацию, и другие фантазии». Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров

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    9 комментариев

    Киев отказался от переговоров с Москвой, требования Украины противоречат друг другу. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась», — сказал министр на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

    По мнению Лаврова, отказом от диалога с Москвой Киев «выполняет волю англосаксонского лидерства». При этом, добавил глава МИД, Россия была готова работать на основе выдвинутых ранее предложений.

    Ранее министр иностранных дел РФ высказывал предположение, что страны Запада запретили Украине продолжать переговоры с Россией. О том, что переговорный процесс между Москвой и Киевом «заморожен», еще в конце мая сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Напомним, что в последний раз очные переговоры российской и украинской сторон проходили 29 марта в Стамбуле. Тогда последовало заявление о «конструктивном шаге» со стороны Киева. Предложения были переданы в письменном виде. Речь шла, в частности, о нейтральности Украины и ее безъядерном статусе.

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    Комментарии (9)

    dragvs
    "другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу" - Лaвров сам себе противоречит. Если переговоры заморожены, то никаких переговоров не ведется и никаких требований Украина не выдвигает, тем более чтобы они еще противоречили друг другу. Вы не можете прояснять позиций друг друга без переговоров.
    mynine
    С 29 марта много воды утекло.
    Как раз страны некоторые политики западной Европы подталкивают Украину к переговорам (территории в обмен на мир), думая что это будет лучшим решением для их собственных стран: не надо будет помогать украинцам, вводить дополнительные санкции, кормить беженцев, можно восстановить торговлю Украины и тд.
    Короткая память - наумиротворялись уже в конце 1930-х и в 2014. А вот страны восточной Европы ничего не забыли.
    Satyr
    Самое главное, что надо знать - потерь у нас нет! Это все, что надо знать...
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