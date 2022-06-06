«Требует вернуть ситуацию, и другие фантазии». Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров

С 29 марта много воды утекло.

Как раз страны некоторые политики западной Европы подталкивают Украину к переговорам (территории в обмен на мир), думая что это будет лучшим решением для их собственных стран: не надо будет помогать украинцам, вводить дополнительные санкции, кормить беженцев, можно восстановить торговлю Украины и тд.

Короткая память - наумиротворялись уже в конце 1930-х и в 2014. А вот страны восточной Европы ничего не забыли.