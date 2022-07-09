Автобусы — в объезд, а болельщики — в обход. Как матч «Зенит» — «Спартак» изменит движение транспорта

Футбольный матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России, который состоится в 19 часов 9 июля на «Газпром Арене», изменит работу метрополитена и наземного общественного транспорта. На несколько часов трассы сменят три автобусных маршрута.
С 16:00 до 22:00 субботы в связи с временными ограничениями движения по Яхтенной улице из-за футбольного матча изменятся трассы автобусов № 112, 134А и 134Б, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Они будут следовать:
- №112 — от конечной остановки «Ст. метро «Удельная» по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект и затем до конечной остановки «Юнтолово»;
- №134А — от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по Яхтенной, улице Савушкина и затем по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица»;
- №134Б — от конечной остановки «Афонская улица» по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по Савушкина, Школьной улице и до конечной остановки «Лахтинский разлив».
Также с 16:00 до 21:00 будет закрыта на вход и выход станция метро «Зенит», пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Крестовский остров» или «Беговая». Это делают, чтобы обеспечить порядок и избежать давки в связи с ожидаемым наплывом болельщиков.
Прибывающих в Петербург болельщиков будет встречать полиция, а на матче за порядком проследят три тысячи правоохранителей.