    Пробки

    2/10

    usd61.27eur62.05
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Автобусы — в объезд, а болельщики — в обход. Как матч «Зенит» — «Спартак» изменит движение транспорта

    4330
    обсудить

    Футбольный матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России, который состоится в 19 часов 9 июля на «Газпром Арене», изменит работу метрополитена и наземного общественного транспорта. На несколько часов трассы сменят три автобусных маршрута.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    С 16:00 до 22:00 субботы в связи с временными ограничениями движения по Яхтенной улице из-за футбольного матча изменятся трассы автобусов № 112, 134А и 134Б, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Они будут следовать:

    • №112 — от конечной остановки «Ст. метро «Удельная» по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект и затем до конечной остановки «Юнтолово»;
    • №134А — от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по Яхтенной, улице Савушкина и затем по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица»;
    • №134Б — от конечной остановки «Афонская улица» по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по Савушкина, Школьной улице и до конечной остановки «Лахтинский разлив».

    Также с 16:00 до 21:00 будет закрыта на вход и выход станция метро «Зенит», пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Крестовский остров» или «Беговая». Это делают, чтобы обеспечить порядок и избежать давки в связи с ожидаемым наплывом болельщиков.

    Прибывающих в Петербург болельщиков будет встречать полиция, а на матче за порядком проследят три тысячи правоохранителей.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close