Автобусы — в объезд, а болельщики — в обход. Как матч «Зенит» — «Спартак» изменит движение транспорта

Футбольный матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России, который состоится в 19 часов 9 июля на «Газпром Арене», изменит работу метрополитена и наземного общественного транспорта. На несколько часов трассы сменят три автобусных маршрута.

С 16:00 до 22:00 субботы в связи с временными ограничениями движения по Яхтенной улице из-за футбольного матча изменятся трассы автобусов № 112, 134А и 134Б, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Они будут следовать:

Также с 16:00 до 21:00 будет закрыта на вход и выход станция метро «Зенит», пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Крестовский остров» или «Беговая». Это делают, чтобы обеспечить порядок и избежать давки в связи с ожидаемым наплывом болельщиков.

Прибывающих в Петербург болельщиков будет встречать полиция, а на матче за порядком проследят три тысячи правоохранителей.