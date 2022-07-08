Смольный объяснил, почему перед дерби на Суперкубке закрывают станцию «Зенит»

Субботний вечер, 9 июля, обещает быть для сотрудников правоохранительных органов напряженным из-за матча за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Толп ждут и на ближайших к стадиону станциях метро. Поэтому сюрпризом для болельщиков стало, что станцию «Зенит» закроют на вход и выход с 16:00 по 21:00.

Как пояснили в комитете по транспорту, закрытие станций метро у мест проведения массовых мероприятий — стандартная практика. Это делается во избежание давки и несчастных случаев в условиях ограниченного пространства вестибюля и станции метро.



«В данном случае станция «Зенит» примыкает вплотную к стадиону. Станции «Крестовский остров» и «Беговая» — на некотором расстоянии, поэтому людская масса прореживается (кто-то идёт быстрее, кто-то медленнее), нет эффекта одновременного прибытия к вестибюлю большого количества граждан. Плюс поток рассредоточивается на два направления к разным станциям метро», — уверены в комитете.

