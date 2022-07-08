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    Смольный объяснил, почему перед дерби на Суперкубке закрывают станцию «Зенит»

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    24 комментария

    Субботний вечер, 9 июля, обещает быть для сотрудников правоохранительных органов напряженным из-за матча за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Толп ждут и на ближайших к стадиону станциях метро. Поэтому сюрпризом для болельщиков стало, что станцию «Зенит» закроют на вход и выход с 16:00 по 21:00.

    Как пояснили в комитете по транспорту, закрытие станций метро у мест проведения массовых мероприятий — стандартная практика. Это делается во избежание давки и несчастных случаев в условиях ограниченного пространства вестибюля и станции метро.

    «В данном случае станция «Зенит» примыкает вплотную к стадиону. Станции «Крестовский остров» и «Беговая» — на некотором расстоянии, поэтому людская масса прореживается (кто-то идёт быстрее, кто-то медленнее), нет эффекта одновременного прибытия к вестибюлю большого количества граждан. Плюс поток рассредоточивается на два направления к разным станциям метро», — уверены в комитете.

    Однако у источников «Фонтанки» есть версия о том, что не последнюю роль в принятии данного решения сыграло мнение МВД, которое год за годом «присматривает» за напряженными отношениями фанатов команд. Поэтому им хотят не дать шанса устроить столкновения, как перед матчем, так и после него.

    В МВД нашему изданию отказались комментировать эту версию.

    Отметим, что, по данным «Фонтанки», полиция ждет фанатов «Спартака» в городе уже сегодня вечером.

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    Комментарии 24

    save08 Июл 2022 в 15:43
    Тут посчитал расстояние, которое надо пройти, чтобы дойти от ст.м. Зенит до Яхтенного моста = 2,32 км. И ещё столько же от моста до ст.м. Беговая.
    В случае существования удобного прохода, расстояние между этими станциями можно было бы сократить вдвое.
    +0-0
    svs-5708 Июл 2022 в 15:42
    А зачем строили эту станцию? При этом отложили Казаковскую, где люди добираются до метро в маршрутках как в бочках селезёлки.
    Чтобы когда нет матчей люди могли вокруг пустого стадиона погулять.
    Просто издевательство!!!
    +0-0
    save08 Июл 2022 в 15:36
    Логики ноль. Станция абсолютно бесполезна как в дни проведения матчей/мероприятий на стадионе, так и в обычные дни, когда там попросту никого нет.
    Я бы ещё понял, если бы от ст.м. Зенит можно было бы быстро пройти до Яхтенного моста, так ведь для этого надо обойти весь стадион по периметру. Глупость несусветная.
    +0-0
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