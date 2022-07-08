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    Обеспечивать безопасность до, во время и после матча «Зенита» со «Спартаком» будет целый полк силовиков

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    Три тысячи сотрудников правоохранительных органов будут следить за порядком в Петербурге в день дерби за Суперкубок России.

    В это число входят сотрудники полиции и Росгвардии, стало известно «Фонтанке» 8 июля. Последних в основном можно будет встретить у «Газпром Арены». Выходного лишены и сотрудники Центра «Э», которым предстоит приглядывать за особо рьяными фанатами обеих команд.

    Непростые и долгие отношения болельщиков «Зенита» и «Спартака» привели сотрудников полиции к аксиоме «Следовать по пятам, чтобы не вышло чего».

    О том, как будут встречать болельщиков, «Фонтанка» уже писала.

    Матч состоится завтра в 19:00.

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