Полиция Петербурга готовится встречать болельщиков «Спартака»: на вокзале, автобусах и улицах

Напряженные отношения между болельщиками сине-бело-голубых и «Спартака» поставили в ружье полицию Петербурга перед матчем за Суперкубок России.



Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, с сегодняшнего вечера сотрудники будут встречать фанатов, прибывающих на поездах и электричках из Москвы, а также сопроводят от Тосно автобусы с приезжающими на матч.



Первых гостей Петербурга довезут до места ночевки, а тех, кто приедет завтра в районе обеда, — до стадиона.

