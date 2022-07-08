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    Полиция Петербурга готовится встречать болельщиков «Спартака»: на вокзале, автобусах и улицах

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    Напряженные отношения между болельщиками сине-бело-голубых и «Спартака» поставили в ружье полицию Петербурга перед матчем за Суперкубок России.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, с сегодняшнего вечера сотрудники будут встречать фанатов, прибывающих на поездах и электричках из Москвы, а также сопроводят от Тосно автобусы с приезжающими на матч.

    Первых гостей Петербурга довезут до места ночевки, а тех, кто приедет завтра в районе обеда, — до стадиона.

    Фанаты «Зенита» в то же самое время столкнутся с проблемами, когда будут добираться до «Газпром Арены». Метрополитен уже предупредил, что ближайшая к стадиону станция «Зенит» 9 июля будет закрыта на вход и выход с 16:00 до 21:00. В Смольном это объяснили необходимостью развести потоки прибывающих к спортивной арене людей. Для болельщиков будут доступны станции «Крестовский остров» и «Беговая». Но в этом случае дорога к спорту для фанатов может быть подмочена.

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