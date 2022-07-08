В день дерби «Спартака» и «Зенита» на помощь полиции придет погода

МЧС предупреждает петербуржцев, что погода завтра шепчет: «Сиди дома, в пледе и с чаем».
Как сообщает пресс-служба ведомства 8 июля со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра город ожидает ухудшение погодных условий. Местами пройдут ливни с грозами.
Главный синоптик города при этом отмечает, что основной массив воды прольется с небес во второй половине дня. Как раз тогда, когда на «Газпром Арене» начнется матч за Суперкубок России.
При этом температура воздуха будет +25. Понизится атмосферное давление, а циклоны всё больше будут охватывать нашу территорию.