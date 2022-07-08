Канада и Германия договариваются о возвращении турбины для трубопровода «Северный поток»

Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток», ранее отправленную на ремонт в Канаду. Об этом 8 июля пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источник в канадской администрации.

Как утверждает издание, Канада и Германия ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Россию.



«Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров из-за несвоевременного ремонта агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей, что привело к падению поставок в газопровод «Северный поток» на 40% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. В Siemens объяснили задержку ремонта санкциями против России, затрудняющими доставку турбин из Канады в Россию.

