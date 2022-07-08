Экс-начальник петербургского главка Умнов обжаловал свой арест

Помощник министра внутренних дел России и бывший начальник полицейского главка Петербурга Сергей Умнов обжаловал решение о своем аресте. Апелляция была зарегистрирована 8 июля, сказано в базе данных Басманного суда Москвы.



Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, защита просит изменить генералу меру пресечения на домашний арест или другую, не связанную с содержанием под стражей.



6 июля Сергей Умнов был арестован на два месяца. Бывшему начальнику полицейского главка Петербурга вменяют злоупотребление должностными полномочиями со средствами Фонда ГУВД.

