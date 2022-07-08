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    Экс-начальник петербургского главка Умнов обжаловал свой арест

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    Помощник министра внутренних дел России и бывший начальник полицейского главка Петербурга Сергей Умнов обжаловал решение о своем аресте. Апелляция была зарегистрирована 8 июля, сказано в базе данных Басманного суда Москвы.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, защита просит изменить генералу меру пресечения на домашний арест или другую, не связанную с содержанием под стражей.

    6 июля Сергей Умнов был арестован на два месяца. Бывшему начальнику полицейского главка Петербурга вменяют злоупотребление должностными полномочиями со средствами Фонда ГУВД.

    О подоплёке обысков, которые ранее прошли у петербургских генералов, читайте в материале «Фонтанки».

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