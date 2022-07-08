Староневский сузили для водителей. После падения штукатурки на Рубинштейна там резко начался ремонт фасада

После обрушения фасада на улице Рубинштейна петербуржцы заметили внезапный интерес к фасадам в центре города. На Староневском неожиданно начали ремонтировать дом, который жильцы давно просили привести в порядок. При этом ограничили движение по проезжей части.

Внезапный ремонт фасада дома 146 по Невскому проспекту обнаружила утром 8 июля читательница «Фонтанки» Дарья. По ее словам, привести его в порядок обещали с 2013 года. Летом 2020 года жильцы дома открыто обращались к губернатору с просьбой включить здание в программу капремонта, жалуясь в том числе на состояние фасадов, особенно со стороны двора. Прошлым летом там капитально ремонтировали кровлю, и во время работ ливень залил несколько квартир . Со слов читательницы, ремонт фасада в состав работ включен не был, «и там еще все расстраивались».

На кадрах, снятых Дарьей, видно, что у места работ на Невском проспекте выставили ограждения, перекрыв крайний правый ряд проезжей части. При этом на сайте ГАТИ Петербурга информации о каких-либо работах с ограничением движения по этому адресу нет.



Дом 146 на Невском проспекте — одна из городских достопримечательностей. В XIX веке там располагался Меняевский рынок, а в 30-х годах XX века его перестроили в стиле конструктивизма, сохранив первые два этажа, ворота и некоторые элементы декора.

Накануне вечером обрушился фасад дома на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта. К счастью, ни людей, ни машины упавший кусок штукатурки не задел. «Управляющая компания выполнит простукивание слабодержащихся элементов фасада для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности граждан», — заявили в районной администрации.