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    В центре Петербурга камнепад. Кусок штукатурки потерял памятник на Рубинштейна

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    1 комментарий

    Дореволюционное здание в центре Петербурга лишилось части фасада вечером 7 июля. Горожане грешат на руферов, коммунальщики готовятся проверять крепость штукатурки.

    Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
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    Спасателей на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна читатели «Фонтанки» заметили около семи часов вечера. Через сорок минут службы разъехались, с тротуара и проезжей части у входа в бывший «Макдоналдс» убирали рухнувшую штукатурку. Она летела с высоты пятого этажа, по счастью — мимо прохожих и машин.

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    Здание является объектом культурного наследия. В перечне памятников КГИОП оно значится как дом И. И. Ростовцева, построенный в начале XIX века. Пятиэтажка находится под управлением ЖКС № 2 Центрального района.

    В администрации района «Фонтанке» уточнили, что на Рубинштейна, 2/45, произошло «самовольное обрушение элементов штукатурного слоя».

    «В результате инцидента никто не пострадал. Выставлены ограждения. Управляющая компания выполнит простукивание слабодержащихся элементов фасада для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности граждан», — рассказали в пресс-службе.

    Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    hal900007 Июл 2022 в 20:56
    Сделать несколько площадок с воздушными шарами..и небудет этих дураков лазающих по крышам аля "романтиков" ..романтика это другое..продавать это экскурсией невозможно..это просто для пометки вот я был на крыше мол..я был в музее этом был в этом..и в том..а че там видел??да черт его знает..так и с крышами..приезжают..ааа надо обязательно на крышу и сфоткаться..видити видите вот я на крыше..смотрите видити стою..а вот у памятника видитити видити??..
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