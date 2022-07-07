В центре Петербурга камнепад. Кусок штукатурки потерял памятник на Рубинштейна

Дореволюционное здание в центре Петербурга лишилось части фасада вечером 7 июля. Горожане грешат на руферов, коммунальщики готовятся проверять крепость штукатурки.
Спасателей на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна читатели «Фонтанки» заметили около семи часов вечера. Через сорок минут службы разъехались, с тротуара и проезжей части у входа в бывший «Макдоналдс» убирали рухнувшую штукатурку. Она летела с высоты пятого этажа, по счастью — мимо прохожих и машин.
Здание является объектом культурного наследия. В перечне памятников КГИОП оно значится как дом И. И. Ростовцева, построенный в начале XIX века. Пятиэтажка находится под управлением ЖКС № 2 Центрального района.
В администрации района «Фонтанке» уточнили, что на Рубинштейна, 2/45, произошло «самовольное обрушение элементов штукатурного слоя».
«В результате инцидента никто не пострадал. Выставлены ограждения. Управляющая компания выполнит простукивание слабодержащихся элементов фасада для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности граждан», — рассказали в пресс-службе.