Суд отказал экс-депутату Резнику в апелляции

Санкт-Петербургский городской суд отказал оппозиционеру Максиму Резнику в обжаловании приговора по «наркотической статье». Как сообщает 7 июля объединённая пресс-служба судов, защита экс-депутата просила его оправдать, прокурор же выступал против.



В итоге судья поддержала позицию государственного обвинителя.

Решение по делу Максима Резника вынесли 20 апреля, приговорив его к реальному сроку, но за счёт домашнего ареста отпустили в зале суда.



Суд решил, что Резник приобрёл у своего родственника 18 граммов запрещенного вещества. Это подтверждается видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также об этом заявили участники обыска. В баночках позже нашли наркотики.