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    Суд отказал экс-депутату Резнику в апелляции

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    Санкт-Петербургский городской суд отказал оппозиционеру Максиму Резнику в обжаловании приговора по «наркотической статье». Как сообщает 7 июля объединённая пресс-служба судов, защита экс-депутата просила его оправдать, прокурор же выступал против.

    В итоге судья поддержала позицию государственного обвинителя.

    Решение по делу Максима Резника вынесли 20 апреля, приговорив его к реальному сроку, но за счёт домашнего ареста отпустили в зале суда.

    Суд решил, что Резник приобрёл у своего родственника 18 граммов запрещенного вещества. Это подтверждается видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также об этом заявили участники обыска. В баночках позже нашли наркотики.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что понятыми на этом обыске стали Игорь Мальцев и Андрей Невзоров. Причем произошло это неслучайно — они, бывшие силовики, приехали на место проведения обыска самостоятельно и подошли к полицейским без специального приглашения. Невзоров снимал следственные действия и все свои передвижения — эта запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». На ней видно, как понятой выходит из квартиры и отчитывается неким «кураторам» о действиях Резника и о том, что тот не успел снять манипуляции депутата с «баночками», но полицейские с ним поделятся видео.

    Летом прошлого года следователь не разрешил Резнику посетить нотариуса, чтобы принять участие в выборах в Законодательное собрание. Позже действия следователя признали незаконными, а Резнику присудили компенсацию в 30 тысяч рублей.

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