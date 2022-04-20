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    Максима Резника приговорили к 5 месяцам колонии-поселения по делу о баночках с наркотиками и отпустили в зале суда

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    3 комментария

    Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника по ч. 1 ст. 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков. Судья Елена Сергеева отправила его на пять месяцев в колонию-поселение. Однако с учётом домашнего ареста, который он уже отбыл, Резника отпустили прямо в зале суда.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 20 апреля, судья согласилась с прокурором и показаниями понятых, которые и стали основными свидетелями обвинения.

    «У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей — они совпадают с материалами уголовного дела», — говорится в приговоре. В то же время суд исключил из дела незаконное приобретение Резником наркотиков, так как этих данных в деле нет.

    По версии обвинения, Максим Резник приобрёл у своего родственника 18 граммов марихуаны. Это подтверждается видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также об этом заявили участники обыска. В баночках позже нашли наркотики. Прокуратура требовала отправить оппозиционного экс-депутата на год в колонию-поселение.

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    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что понятыми на этом обыске стали Игорь Мальцев и Андрей Невзоров. Причем произошло это неслучайно — они, бывшие силовики, приехали на место проведения обыска самостоятельно и подошли к полицейским без специального приглашения. Невзоров снимал следственные действия и все свои передвижения — эта запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». На ней видно, как понятой выходит из квартиры и отчитывается неким «кураторам» о действиях Резника и о том, что тот не успел снять манипуляции депутата с «баночками», но полицейские с ним поделятся видео.

    Летом прошлого года следователь не разрешил Резнику посетить нотариуса, чтобы принять участие в выборах в Законодательное собрание. Позже действия следователя признали незаконными, а Резнику присудили компенсацию в 30 тысяч рублей.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    274617216
    Если собрался бодаться с дубом, пойми, что супротив всё дубово и не делай оплошностей.
    ***_555
    Полицаям-провокаторам медальки уже выдали?
    Эд Хэммет
    А кто заказчик провокации? Это суд выяснять не стал?
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