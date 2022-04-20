Максима Резника приговорили к 5 месяцам колонии-поселения по делу о баночках с наркотиками и отпустили в зале суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника по ч. 1 ст. 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков. Судья Елена Сергеева отправила его на пять месяцев в колонию-поселение. Однако с учётом домашнего ареста, который он уже отбыл, Резника отпустили прямо в зале суда.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 20 апреля, судья согласилась с прокурором и показаниями понятых, которые и стали основными свидетелями обвинения.



«У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей — они совпадают с материалами уголовного дела», — говорится в приговоре. В то же время суд исключил из дела незаконное приобретение Резником наркотиков, так как этих данных в деле нет.

По версии обвинения, Максим Резник приобрёл у своего родственника 18 граммов марихуаны. Это подтверждается видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также об этом заявили участники обыска. В баночках позже нашли наркотики. Прокуратура требовала отправить оппозиционного экс-депутата на год в колонию-поселение.