Семак о Суперкубке: Нас ждет интересный матч

В преддверии матча за Суперкубок против «Спартака» главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности команды к матчу. На пресс-конференции 7 июля на базе в Удельном парке он подчеркнул, что играть готовы все кроме Вячеслава Караваева, который продолжает восстановление.



«Что касается «Спартака», их состав меняется очень незначительно, игроки в большей части остаются те же. Что касается схемы и новых требований главного тренера, думаю, говорить об этом преждевременно. В контрольных матчах они играли разными соперниками в разных схемах, насколько будет вариативность, мы посмотрим в течение сезона. Сейчас преждевременно об этом говорить. Да и в принципе не мое дело оценивать игру и тренера «Спартака». Я как коллега естественно пожелаю успеха, но не в матчах против нашего клуба. Посмотрим, ждать осталось совсем немного. Посмотрим, как будет играть «Спартак», какую схему выберет. В любом случае, команда хорошая, и нас ждет интересный матч», — заявил Семак.

