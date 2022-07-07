Семак о Суперкубке: Нас ждет интересный матч

В преддверии матча за Суперкубок против «Спартака» главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности команды к матчу. На пресс-конференции 7 июля на базе в Удельном парке он подчеркнул, что играть готовы все кроме Вячеслава Караваева, который продолжает восстановление.
«Что касается «Спартака», их состав меняется очень незначительно, игроки в большей части остаются те же. Что касается схемы и новых требований главного тренера, думаю, говорить об этом преждевременно. В контрольных матчах они играли разными соперниками в разных схемах, насколько будет вариативность, мы посмотрим в течение сезона. Сейчас преждевременно об этом говорить. Да и в принципе не мое дело оценивать игру и тренера «Спартака». Я как коллега естественно пожелаю успеха, но не в матчах против нашего клуба. Посмотрим, ждать осталось совсем немного. Посмотрим, как будет играть «Спартак», какую схему выберет. В любом случае, команда хорошая, и нас ждет интересный матч», — заявил Семак.
Также он оценил возможность появления в игре новичка Матео Кассьерры, который присоединился буквально на днях к «Зениту».
«Он пропустил тренировочный процесс, который нужен для того, чтобы набрать хорошие кондиции. Тем не менее виден его уровень индивидуального мастерства, видны его качества. Мы за ближайшие два дня еще раз оценим его состояние, посмотрим на сегодняшней и завтрашней тренировках, и уже примем решение, сколько он сможет играть», — заявил Семак.
Напомним, матч за Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. РФС анонсировал программу, которая ожидает болельщиков во время игры. Перед матчем состоятся выступления группы «Ленинград» и МакSим, а в перерыве на поле выйдут детские тренеры-ветераны Петербурга и Ленобласти.