«Ленинград» — за Петербург. Болельщиков на Суперкубке разогреют Шнуров и МакSим

РФС анонсировал программу, которая ожидает болельщиков во время игры за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Чемпион и победитель Кубка страны сойдутся в битве на «Газпром Арене» в Петербурге уже 9 июля.



Перед матчем состоится выступление группы «Ленинград» и МакSим, а в перерыве на поле выйдут детские тренеры-ветераны Петербурга и Ленобласти, сообщили 1 июля в пресс-службе РФС.



Кроме того, до начала игры гостей ждет развлекательная программа с футбольными конкурсами, розыгрышами призов, фото и автограф-сессия, игры для детей.

