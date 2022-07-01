«Ленинград» — за Петербург. Болельщиков на Суперкубке разогреют Шнуров и МакSим

РФС анонсировал программу, которая ожидает болельщиков во время игры за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Чемпион и победитель Кубка страны сойдутся в битве на «Газпром Арене» в Петербурге уже 9 июля.
Перед матчем состоится выступление группы «Ленинград» и МакSим, а в перерыве на поле выйдут детские тренеры-ветераны Петербурга и Ленобласти, сообщили 1 июля в пресс-службе РФС.
Кроме того, до начала игры гостей ждет развлекательная программа с футбольными конкурсами, розыгрышами призов, фото и автограф-сессия, игры для детей.
Выбор музыкальных исполнителей сделан не просто так. Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров является известным болельщиком «Зенита», фанаты сине-бело-голубых регулярно исполняют его песню «В зените». МакSим, в свою очередь, однажды покорила сердца фанатов «Спартака», красно-белые любят петь «Знаешь ли ты?».