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    «Спартак» объявил, что готов сыграть с «Зенитом» за Суперкубок в Петербурге

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    6 комментариев

    Московский «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом» и готов сыграть с ним на «Газпром Арене» в Петербурге.

    Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте красно-белых 22 июня, в московском клубе всё же решили «пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения». «Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», — уточняется в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что ранее Российский футбольный союз принял решение провести матч за Суперкубок-2022 между «Зенитом» и «Спартаком» 9 июля в Петербурге. После этого в СМИ появилась информация, что красно-белые могут бойкотировать Суперкубок из-за несогласия с выбором места проведения игры.

    Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» в завершившемся сезоне выиграл Кубок страны.

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    Комментарии (6)

    SERGEY111
    Зарема сказала - Спартак сделал .
    NoName1234
    Ха ха…
    Ой хосппади… а разговоров то было….
    Мясо и есть мясо… брехуны одним …
    Cashmare
    мужик сказал - мужик сделал... вид, что ничего не говорил, ахаха. впрочем, не в первый раз
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