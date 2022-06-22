«Спартак» объявил, что готов сыграть с «Зенитом» за Суперкубок в Петербурге

Московский «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом» и готов сыграть с ним на «Газпром Арене» в Петербурге.
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте красно-белых 22 июня, в московском клубе всё же решили «пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения». «Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», — уточняется в сообщении.
«Фонтанка» писала, что ранее Российский футбольный союз принял решение провести матч за Суперкубок-2022 между «Зенитом» и «Спартаком» 9 июля в Петербурге. После этого в СМИ появилась информация, что красно-белые могут бойкотировать Суперкубок из-за несогласия с выбором места проведения игры.
Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» в завершившемся сезоне выиграл Кубок страны.