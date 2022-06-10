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    «Зенит» и «Спартак» сойдутся в Петербурге. Игра за Суперкубок пройдет на берегах Невы

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    7 комментариев

    Петербург примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, игра пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

    Дата и место проведения игры за Суперкубок были утверждены Бюро Исполкома РФС 10 июня. Помимо Санкт-Петербурга на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

    Информацию о билетах и времени проведения матча обещают сообщить позже.

    В матче за Суперкубок играют чемпион России и обладатель кубка страны. Трофей стали разыгрывать с 2003 года. Чаще всего этот титул завоёвывал московский ЦСКА — семь раз. Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».

    «Зенит» является действующим обладателем этого трофея, сине-бело-голубые выигрывали его шесть раз и трижды уступали в финале. У «Спартака» всего одна победа и три проигранных финала.

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    Комментарии (7)

    Cashmare
    федун уже готовится ныть?
    VKuser151346904
    А кто вам сказал, что Спартак приедет в Петербург в этот день?
    asvea
    А в это день не концерт Руки верх разве?
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