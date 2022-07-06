По делу трёх генералов полиции Петербурга арестован бывший зам по тылу главка Абакумов

Басманный районный суд Москвы не оставил на свободе экс-замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Ивана Абакумова.

Как сообщает пресс-служба суда, 6 июля судья Левашова удовлетворила ходатайство следствия и определила генерал-майора внутренней службы в отставке под арест. В СИЗО ему предстоит оставаться как минимум до 6 сентября.



Абакумову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Максимальная санкция третьей части статьи 285 УК предусматривает десять лет лишения свободы.

