По делу трёх генералов полиции Петербурга арестован бывший зам по тылу главка Абакумов

Басманный районный суд Москвы не оставил на свободе экс-замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Ивана Абакумова.
Как сообщает пресс-служба суда, 6 июля судья Левашова удовлетворила ходатайство следствия и определила генерал-майора внутренней службы в отставке под арест. В СИЗО ему предстоит оставаться как минимум до 6 сентября.
Абакумову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Максимальная санкция третьей части статьи 285 УК предусматривает десять лет лишения свободы.
Кроме бывшего зама по тылу полицейского главка, злоупотребление вменяют ещё двоим генералам — Сергею Умнову, который также заключен под стражу, а также ныне помощнику министра МВД, и начальнику ГИБДД по Петербургу, Алексею Семенову. В компанию к ним с аналогичным обвинением попала экс-руководитель юротдела ГИБДД Елена Копьёва, она арестована.
Согласно материалам дела, должностные лица из числа руководства петербургского главка в период с 2016-го по 2020 год приобретали имущество для личных целей из средств Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО. ФСБ нагрянула к генералам с обысками накануне. О том, что предшествовало визиту ФСБ, читайте в материале «Фонтанки».